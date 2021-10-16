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    Кулеба каже, що Українці в Гаазі «вщент розбили російські нісенітниці»

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    Росіяни хотіли піддати сумніву юрисдикцію трибуналу у справі - Кулеба каже, що Українці в Гаазі «вщент розбили російські нісенітниці»
    Росіяни хотіли піддати сумніву юрисдикцію трибуналу у справі
    Фото з відкритих джерел

    Росія намагається викрутитися під час слухання морської справи

    Під час слухань в Гаазі щодо захоплення українських кораблів у Керченській протоці Російська Федерація намагалася довести, що справа стосувалася «військової діяльності». Втім, українські дипломати та іноземні юристи вщент розбили нісенітниці російської сторони. Про це пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму блозі на «Українській правді».

    За словами міністра, Російська Федерація виступила ініціатором слухань, аби спробувати довести, що інцидент в Керченській протоці був наслідком «військової діяльності», у зв’язку з чим суд не має права розглядати його.

    «Слухання скликали росіяни, намагаючись піддати сумніву юрисдикцію трибуналу у справі. Російська сторона представляла свої маніпулятивні доводи, намагаючись ввести суд в оману та зірвати розгляд справи. По суті, вони намагалися довести, що інцидент 25 листопада 2018 року стосувався «військової діяльності», і тому не підпадає під Конвенцію ООН з морського права. Відповідно, на їхню думку, суд не має юрисдикції розглядати справу», – пише Кулеба.

    Втім, українська сторона та іноземні юристи вщент розгромили абсурдні аргументи Російської Федерації.

    «Позицію України захищала професійна юридична команда МЗС. Українські дипломати та фахові іноземні юристи вщент розбили російські нісенітниці», – додав Кулеба.

    Нагадаємо, у Гаазі розпочалися слухання спеціального арбітражного суду у справі захоплення Росією українських кораблів і членів екіпажів неподалік окупованого Криму у листопаді 2018 року.

    Також Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення РФ українських моряків під час яких засудила вчорашні заяви російської сторони. Та наголосила на зневазі Росією міжнародного права.

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    Теги: МЗС суд міністр ООН українці Дмитро Кулеба
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    Кулеба каже, що Українці в Гаазі «вщент розбили російські нісенітниці»