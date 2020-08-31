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    У світі

    В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин

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    В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин - В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин
    В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин

    В Україні є відповідний науковий потенціал, однак процес відновлення виробництва нешвидкий

    В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. Науковий потенціал для цього наявний.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

    Він зазначив, що в 1990-их роках в Україні було зруйноване виробництво вакцини. Питання про відновлення виробництва не раз обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.

    «Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо«, - зазначив Степанов.

    За його словами, в Україні є відповідний науковий потенціал, однак процес відновлення виробництва нешвидкий.

    «Декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. У той же ж час я провів вже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства «Фармак«, «Лікхім«, які мають відповідні сертифіковані лінії по виробництву вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу, - зазначив Степанов.

    До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.

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