В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин

В Україні є відповідний науковий потенціал, однак процес відновлення виробництва нешвидкий

В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. Науковий потенціал для цього наявний.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю «Радіо Свобода«.

Він зазначив, що в 1990-их роках в Україні було зруйноване виробництво вакцини. Питання про відновлення виробництва не раз обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.

«Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо«, - зазначив Степанов.

За його словами, в Україні є відповідний науковий потенціал, однак процес відновлення виробництва нешвидкий.

«Декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. У той же ж час я провів вже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства «Фармак«, «Лікхім«, які мають відповідні сертифіковані лінії по виробництву вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу, - зазначив Степанов.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.