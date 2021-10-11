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    Події в Україні

    У Гаазі починаються слухання щодо захоплення РФ суден у Керченській протоці

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    25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери - У Гаазі починаються слухання щодо захоплення РФ суден у Керченській протоці
    25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери
    фото з відкритих джерел

    Глава МЗС упевнений у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності за позовом України, «скільки б часу це не зайняло»

    Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ», «Яни-Капу» і 24 українських моряків.

    Вступне слово, зроблене агентами кожної зі сторін, транслюватиметься в режимі реального часу.

    Другий раунд дебатів сторін відбудеться 14 та 15 жовтня. Також зарезервовано дату 16 жовтня на випадок необхідності.

    «Справа – дуже важлива для України. Ми доводимо протиправність поведінки РФ у відношенні до нашої держави, незаконність затримання й утримання українських військових кораблів та протиправного судилища проти наших моряків, які дев’ять місяців провели в російській тюрмі», – заявляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна «доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватися всіма країнами, а його порушення караються».

    Кулеба висловив упевненість у тому, що Росія буде притягнута до відповідальності за позовом України, «скільки б часу це не зайняло».

    Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили українські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку.

    Після атаки прикордонників РФ на українські військові катери і взяття в полон українських моряків російські «суди» в Криму заарештували 24 українських військових. Троє з них під час атаки росіян отримали поранення.

    Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року на запит України зобов‘язав Росію негайно повернути під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів.

    7 вересня 2019 року моряків обміняли та повернули в Україну. 18 листопада Москва повернула Києву захоплені біля Керченської протоки українські кораблі.

    12 листопада того ж року суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці. Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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    Теги: Крим Росія суд корабель Керченська переправа Україна трибунал
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    У Гаазі починаються слухання щодо захоплення РФ суден у Керченській протоці