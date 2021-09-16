Глава МЗС перервав брифінг через дзвінок Зеленського (відео)

Міністру довелося перервати брифінг, але згодом його було продовжено

Президенту знадобилося обговорити з міністром іноземних справ термінові питання

Черговий онлайн-брифінг керівника МЗС Дмитра Кулеби, що транслювався на Facebook, було перервано, оскільки міністру зателефонував президент України Володимир Зеленський.

«Мені тут президент телефонує. Можна на паузу поставити трансляцію?», – сказав Кулеба.

Пізніше міністр розповів, що президенту знадобилося обговорити з ним ряд термінових питань.

У ході брифінгу міністр, зокрема, заявив, що відсутність представників ООН на саміті «Кримська платформа», що відбувся у Києві 23 серпня, демонструє нерозуміння ООН своєї ролі у світі.

За його словами, ігноруючи подібні заходи, ООН захищає інтереси держав, які систематично порушують норми міжнародного права. «Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки», – вважає Кулеба.

Нагадаємо, на думку американського дипломата Курта Волекра, незважаючи на можливий тиск Росії на ООН, представник організації мав би приїхати у Київ.

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