Глава МЗС перервав брифінг через дзвінок Зеленського (відео)
Президенту знадобилося обговорити з міністром іноземних справ термінові питання
Черговий онлайн-брифінг керівника МЗС Дмитра Кулеби, що транслювався на Facebook, було перервано, оскільки міністру зателефонував президент України Володимир Зеленський.
«Мені тут президент телефонує. Можна на паузу поставити трансляцію?», – сказав Кулеба.
Пізніше міністр розповів, що президенту знадобилося обговорити з ним ряд термінових питань.
У ході брифінгу міністр, зокрема, заявив, що відсутність представників ООН на саміті «Кримська платформа», що відбувся у Києві 23 серпня, демонструє нерозуміння ООН своєї ролі у світі.
За його словами, ігноруючи подібні заходи, ООН захищає інтереси держав, які систематично порушують норми міжнародного права. «Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки», – вважає Кулеба.
Нагадаємо, на думку американського дипломата Курта Волекра, незважаючи на можливий тиск Росії на ООН, представник організації мав би приїхати у Київ.