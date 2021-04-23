Кулеба обговорив з главою МЗС Канади дестабілізаційні дії Росії

Марк Гарно відзначив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із головою МЗС Канади Марком Гарно. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Дмитро Кулеба та Марк Гарно приділили особливу увагу ескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України. Глава МЗС України розповів канадському колезі про актуальну ситуацію у зоні російсько-українського збройного конфлікту, наголосив на протиправних діях РФ в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризації тимчасово окупованого Криму, Чорного і Азовського морів», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку Марк Гарно відзначив, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною та загроз, які нинішні дестабілізаційні дії Москви становлять для безпеки України та Європи в цілому.

«Глава канадської дипломатії відзначив виважену позицію України в ситуації, що склалася, підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень», - зазначає пресслужба МЗС.

Крім того, співрозмовники обговорили подальшу співпрацю в рамках Українсько-канадської робочої групи з мобільності задля зміцнення діалогу в міграційній та візовій сферах.

Дмитро Кулеба та Марк Гарно також скоординували дії в контексті підготовки до наступного етапу переговорів з Іраном стосовно притягнення до відповідальності винних за збиття літака PS752 та встановлення справедливості для жертв трагедії та їхніх родичів.