Макрон запропонував інтернаціоналізувати євро

Макрон закликав захистити європейські компанії від долара

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність інтернаціоналізувати євро. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн Євросоюзі, який відбувся в Брюсселі. Трансляція велася на сторінці Єлисейського палацу в Facebook.

«Я особливо відзначив, що євро – це інструмент нашої торгової політики. Якщо ми хочемо захистити наші компанії від екстериторіальності долара ... необхідно інтернаціоналізувати в великій мірі євро», – вважає Макрон.

За його словами, на минулому саміті в тому числі піднімали питання торгівлі.

«Наша торгова стратегія прив'язана до наших соціальних і кліматичних цілей ... Тому повинні бути кліматичні, соціальні вимоги, вимоги щодо рівності конкуренції, дотримання наших стандартів, в тому числі санітарних. З цієї причини ми всі висловили бажання почати реформу СОТ (Світової організації торгівлі – ред.) », – сказав французький лідер.

До слова, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель провели в режимі відеоконференції важливу розмову щодо активізації переговорів для завершення війни на Донбасі та підготовки «нормандського» саміту.

Як повідомляв Офіс президента, Зеленський подякував ФРН і Франції за незмінну позицію в підтримці територіальної цілісності й суверенітету України, а також за активну участь у перемовинах у «нормандському форматі», висловивши сподівання на таку саму активну участь і в майбутньому.