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    Експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків

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    Вівторок у третій годині дня визнано найкращим часом для придбання квитків - Експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків
    Вівторок у третій годині дня визнано найкращим часом для придбання квитків
    фото: Unsplash

    Експерти радять уникати подорожей в липні, серпні, святкові дні та під час проведення міжнародних фестивалів і конгресів

    Вівторок назвали найкращим днем для придбання авіаквитків. Така інформація з'явилася на сайті Travel Daily News.

    На думку фахівців, одним з головних способів економії грошей під час відпустки є правильний вибір періоду для поїздки.

    «Ми рекомендуємо заздалегідь дізнатися, коли високий, низький і середній сезон в країні або конкретному місці, куди ви хочете відправитися. Відпочинок в низький сезон обійдеться вам удвічі дешевше», – пишуть автори.

    Вони радять уникати подорожей в липні, серпні, святкові дні та під час проведення міжнародних фестивалів і конгресів.

    При цьому найвигіднішим часом для покупки проїзних документів є вівторок в третій годині дня.

    «Ніколи не купуйте квитки в святкові або вихідні дні, ціна значно збільшується», – порадили вони.

    Щоб знайти недорогі рейси, також можна використовувати ряд методів, серед яких – очищення файлів cookie в браузері перед пошуком, бронювання квитків туди-назад і підписка на інформаційне оповіщення авіакомпаній про акції і спецпропозиції.

    До слова, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів. Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.

    Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

    Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

    Також нагадаємо, що відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні. Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.

    Читайте також: Навіщо Україні угода з ЄС про «відкрите небо»: пояснення Кабміну
    Теги: вихідні ЄС відпочинок туризм авіаперевезення квиток авіарейс
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    Експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків