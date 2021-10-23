Експерти назвали найвигідніший час для покупки квитків

Вівторок у третій годині дня визнано найкращим часом для придбання квитків

Експерти радять уникати подорожей в липні, серпні, святкові дні та під час проведення міжнародних фестивалів і конгресів

Вівторок назвали найкращим днем для придбання авіаквитків. Така інформація з'явилася на сайті Travel Daily News.

На думку фахівців, одним з головних способів економії грошей під час відпустки є правильний вибір періоду для поїздки.

«Ми рекомендуємо заздалегідь дізнатися, коли високий, низький і середній сезон в країні або конкретному місці, куди ви хочете відправитися. Відпочинок в низький сезон обійдеться вам удвічі дешевше», – пишуть автори.

Вони радять уникати подорожей в липні, серпні, святкові дні та під час проведення міжнародних фестивалів і конгресів.

При цьому найвигіднішим часом для покупки проїзних документів є вівторок в третій годині дня.

«Ніколи не купуйте квитки в святкові або вихідні дні, ціна значно збільшується», – порадили вони.

Щоб знайти недорогі рейси, також можна використовувати ряд методів, серед яких – очищення файлів cookie в браузері перед пошуком, бронювання квитків туди-назад і підписка на інформаційне оповіщення авіакомпаній про акції і спецпропозиції.

До слова, Wizz Air збільшить кількість літаків в Україні майже утричі та запустить 26 нових рейсів. Wizz Air планує збільшити в Україні кількість своїх літаків з чотирьох до одинадцяти.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що підписання угоди про спільний авіаційний простір з ЄС означає, що в Україні діятимуть норми Євросоюзу та очікується збільшення кількості маршрутів.

Також нагадаємо, що відомий лоукостер готує «агресивну експансію» в Україні. Наразі компанія працює у п’яти аеропортах України за двосторонніми маршрутами, проте в країні є близько 12 потенційних аеропортів для роботи. Перші рейси з України Ryanair запустив у 2018 році.