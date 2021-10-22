Кулеба: Україна буде в новій хвилі розширення ЄС

Український міністр упевнений, що в наступну хвилю розширення ЄС потраплять всі країни асоційованого тріо

Глави МЗС України та Молдови обговорили втілення амбітного плану асоційованого тріо з набуття членства в ЄС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що країни асоційованого тріо будуть у наступній хвилі розширення Євросоюзу. Про це він заявив після переговорів главою МЗС Молдови Ніку Попеску в п'ятницю, 22 жовтня.

Глави МЗС обговорили дії в контексті підготовки до саміту Східного партнерства у грудні і втілення амбітного плану асоційованого тріо з набуття членства в ЄС.

«Переконаний, що країни асоційованого Тріо будуть у наступній хвилі розширення Європейського Союзу», – сказав Кулеба.

Також міністри обговорили ряд тем двостороннього співробітництва, в тому числі через кризу в енергетиці.

Кулеба заявив, що Україна допоможе Молдові через газовий тиск РФ.

Як відомо, сьогодні Молдова запровадила режим надзвичайного стану через газову кризу.

Раніше стало відомо, що через енергетичний шантаж «Газпрому» Молдова хоче купувати польський газ через Україну.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца анонсувала, що Молдова, в умовах енергетичної кризи через не продовження контракту з «Газпромом» та занадто високі ціни, змушена шукати альтернативні джерела постачання природного газу. Спину пояснив, що для цього уряд проведе тендер для відбору постачальника газу, що пропонує найвигідніші умови.

Раніше повідомлялося, що представник Путіна Дмитро Козак мав здійснити візит у Кишинів щодо перемовин з приводу продовження газового контракту.

Республіка Молдова звернулася за допомогою до країн Європейського союзу після того, як російський монополіст «Газпром» скоротив постачання газу, а поточний контракт, який закінчився у вересні, був продовжений лише на місяць.