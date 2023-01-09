Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці

Сторони обговорили ситуацію на фронті і формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру. Про це глава держави повідомив у Twitter.

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«Провів змістовну бесіду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку Чехії, очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації формули миру», – написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.