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Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
фото: Офіс президента

Сторони обговорили ситуацію на фронті і формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«Провів змістовну бесіду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. Подякував за підтримку України під час головування Чехії в Раді ЄС. Розповів про ситуацію на фронті, загрозу ескалації з боку РФ. Цінуємо важливу оборонну підтримку Чехії, очікуємо на посилення. Окрему увагу приділили імплементації формули миру», – написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки.

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Теги: переговори Україна Володимир Зеленський

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