Зеленський провів переговори з головою Європейської ради: перші деталі

Сторони обговорили майбутній саміт Україна-ЄС

Сьогодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем обговорень став майбутній саміт Україна-ЄС. Про це глава держави написав у Telegram.

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«Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС», – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.