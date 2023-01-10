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Зеленський провів переговори з головою Європейської ради: перші деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори з головою Європейської ради: перші деталі
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Сторони обговорили майбутній саміт Україна-ЄС

Сьогодні, 10 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем обговорень став майбутній саміт Україна-ЄС. Про це глава держави написав у Telegram.

«Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС», – написав Зеленський за підсумками переговорів.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалом. У переговорах вони обговорили імплементацію формули миру.

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Теги: Ізраїль саміт скандал Володимир Зеленський Україна Telegram президент переговори

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