Британія та Естонія передали Україні цінне обладнання

Лаурі Ляенеметс підкреслив, що допомога в розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України

Велика Британія надіслала Україні тисячу металошукачів Vallon і сотню комплектів для знешкодження бомб. Також техніку для розмінування на суму понад €330 тис. передала Естонія. Про це повідомляє пресслужба британського уряду та телерадіокомпанія ERR.

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Як зазначили у британському уряді, металошукачі допоможуть з розміновуванням полів, доріг, цивільних будинків та інфраструктури. Комплекти для знешкодження бомб призначені для підриву нерозірваних боєприпасів.

«Застосування росією наземних мін і завдання ударів по цивільній інфраструктурі підкреслює жорстокість путінського вторгнення, що шокує. Цей останній пакет підтримки Великої Британії допоможе Україні безпечно очистити поверхню та будівлі в той час, коли вона повертає собі свою законну територію», – підкреслив міністр оборони Британії Бен Воллес.

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Водночас Міністерство закордонних справ Естонії придбало для України три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс підкреслив, що допомога в розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України.

«Десятки тисяч квадратних кілометрів становлять небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується – заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад, електростанції», – додав Ляенеметс.

Раніше Центр розмінування рятувального департаменту Естонії відправив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання для розмінування. Також естонські рятувальники відправили українським колегам намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів і дизель-генератори.

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Раніше повідомлялось, що Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні.

Також з'явилась інформація, що Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій.