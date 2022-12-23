Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги Україні

Естонія надасть Україні індивідуальне екіпірування

Уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги, що включатиме безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Baltic Times.

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«Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам щодо допомоги, отриманим від України, а також двостороннім угодам між силами оборони та Кайтселійт з їхніми партнерами в Україні», – заявив міністр на пресконференції в Таллінні.

Уряд Естонії ухвалив рішення про передачу допомоги у четвер, 22 грудня, уточнив Певкур.

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Зокрема, Естонія надасть Україні індивідуальне екіпірування, таке як бронежилети, балістичні пластини для бронежилетів, польове обмундирування, у тому числі зимове, та інший одяг та аксесуари. Крім того, в Україну відправлять дрони, набори для чищення зброї, дихальний апарат швидкої допомоги та багато іншого.

Раніше повідомлялося, що Естонія розглядає можливість передачі Україні мобільних медичних амбулаторій.