Кулеба розповів про нарощування військ Росії на трьох напрямах

Кулеба назвав ескалацію конфлікту на Сході найбільш масштабною та назвав причини

Україна спостерігає масштабне нарощування військ Росії на трьох напрямах: поблизу північно-східного кордону України, на сході держави, де нині триває війна, а також в тимчасово окупованому Криму.

Про це в інтерв’ю французькому виданню «Liberation» сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Йдеться про найбільш масштабну та системну ескалацію з часу нападу на наші військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Але це було зіткнення між кораблями ВМС ЗС України та російськими кораблями, яке відбулося в одній конкретній географічній точці. Сьогодні ж загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію більш небезпечною», — сказав Кулеба.

Він заявив, що вже з кінця грудня минулого року на Донбасі зростала кількість порушень режиму припинення вогню. Більшість українських військових, які загинули на полі бою, були вбиті снайперами. Незважаючи на численні конструктивні пропозиції, наприкінці березня Росія відмовилися підтвердити свою відданість режиму припинення вогню. Крім того, за його словами російська пропагандистська машина знову запрацювала на повну.

Причиною ескалації збройного конфлікту, як вважає Кулеба, може бути намагання залякати країну, зробити більш зговірливою на переговорах.

«Росіяни використовують цю ескалацію як спосіб зміцнити свої позиції у Нормандському форматі. Крім того, це сигнал країнам Заходу загалом, своєрідна відповідь, зокрема і на санкції проти Москви через справу Олексія Навального. Меседж Кремля: що би ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що нині відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України», — сказав Кулеба і додав, що Україна відкриває вогонь лише у разі загрози життю наших військових, якщо ворог їх атакує.