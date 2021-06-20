Кулеба розповів, як українська дипломатія «нагострила зуби»

Українські дипломати навчилися мислити нестандартно та гостро, зазначив Кулеба

Дипломатія, попри усталеність, змінюється відповідно до вимог сьогодення. Українська дипломатія після 2014 року «нагострила зуби», нині їй притаманне нестандартне та гостре мислення. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам за результатами дипломатичного форуму в Анталії, відповідаючи на запитання Укрінформу про зміни в сучасній дипломатії.

«Дипломати завжди грають за правилами. Агресори завжди порушують правила та активно виправдовують своє насильство. У таких випадках слід мислити нестандартно, мати гострий розум та гострі зуби. Володіння цими трьома елементами - запорука успіху. Думаю, що різниця між дипломатією України до та після 2014 року в цьому й полягає: ми навчилися мислити нестандартно, стали мислити гостро і, що навіть більш важливо, ми нагострили наші зуби», - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що дипломатія дуже консервативна та неохоча до прийняття будь-яких інновацій.

«Модернізація дипломатії в будь-якій країні потребує великих зусиль та політичної волі», - сказав міністр.

Він високо оцінив організацію Анталійського дипломатичного форуму, який, за його словами, «символізує, що дипломатія відновилася після пандемії».

«Передусім Анталійський дипломатичний форум дав нам усім відчути себе знову дипломатами. Від початку пандемії жодного форуму такого рівня, де можна було б провести десяток двосторонніх зустрічей, взяти участь у цікавих дискусіях, так само як перехопитися словом з колегами по ходу, не проводилося», - зазначив глава українського МЗС.

Крім того, зауважив він, форум був сфокусований на інноваціях та стимулював дискусію ширшого формату - про те, якою буде дипломатія у ХХІ сторіччі та у постпандемічний період, наскільки ефективно реагуватиме на сучасні зміни, зокрема появу високотехнологічних платформ, використання криптовалюти тощо.

Нагадаємо, 18-20 червня у турецькій Анталії проходив дипломатичний форум «Інноваційна дипломатія: нова ера, нові підходи», у якому брала участь українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму.