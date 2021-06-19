Міністри закордонних справ Україна та Польща скоординували позиції щодо протидії «Північному потоку – 2»

Керівники зовнішньополітичних відомств України та Польщі також обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі

Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау підтвердили, що російський газогін несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє пресслужба МЗС України.

Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау підтвердили, що російський проєкт «Північний потік – 2» несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом, скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

Глава української дипломатії висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО. Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили співпрацю двох країн в усуненні загрози, яку представляє газопровід «Північний потік – 2» для європейської енергетичної безпеки.