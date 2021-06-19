  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Україна і Грузія обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Грузії Давідом Залкаліані взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від&nbsp;Covid-19 - Україна і Грузія обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19
    Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Грузії Давідом Залкаліані взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19
    Фото: МЗС

    Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодились Угорщина та Молдова

    Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19. Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

    Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

    Також глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

    Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

    Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

    Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

    Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

    В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

    Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

    «Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

    Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

    У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

    Читайте також:
    Теги: Грузія Україна щеплення вакцинація Дмитро Кулеба коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна і Грузія обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19