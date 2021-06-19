Україна і Грузія обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодились Угорщина та Молдова

Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти Covid-19. Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на зустрічі глави українського дипломатичного відомства Дмитра Кулеби з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Кулеба висловив готовність України укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від Covid-19 та звернувся з проханням позитивно розглянути українську пропозицію.

Також глави української та грузинської дипломатії обговорили підсумки зустрічі лідерів держав-членів НАТО 14 червня в Брюсселі. Міністри наголосили на важливості переведення в практичну імплементацію рішення Бухарестського саміту 2008 року про набуття Україною та Грузією членства в Альянсі.

Співрозмовники констатували спільність загроз в Чорноморському регіоні на тлі російської мілітаризації.

Окремою темою зустрічі стали подальші кроки в рамках Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови задля просування їхньої інтеграції до ЄС.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac.

В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

У ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

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