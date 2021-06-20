«Битва титанів» у Раді, ображений Путін та затоплений Крим: ТОП-10 подій тижня

Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко чубилися і тягали один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко чубилися і тягали один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

Українці активно слідкували за футбольними перипетіями на чемпіонаті Європи

Тарифи на комунальні послуги, пенсії та зростання прожиткового мінімуму були у фокусі уваги читачів минулого тижня. Також українці активно слідкували за футбольними перипетіями на чемпіонаті Європи та не менш видовищними двобоями у Верховній Раді. Отож, десять найголовніших новин тижня від «Главкому».

Українцям можуть скасувати пенсії: як повернути гроші

В Україні є ціла низка причин, за якими Пенсійний фонд (ПФУ) має право зупинити виплати. Щоб повернути пенсію, в територіальний орган ПФУ потрібно подати заяву. Про це йдеться в 46-й статті закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Ухвалити рішення може як територіальний орган, так і суд.

Зупинити виплату можна:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль.

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин. Окрім того, якщо через помилку (обман) у документах виплачено зайву пенсію, її пенсіонер може повернути добровільно, або ж ПФУ може стягнути суму з нових виплат.

Прожитковий мінімум піднімуть удвічі: як це відіб'ється на пенсіях, зарплатах і штрафах

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму. У цьому законопроєкті пропонується нова методика нарахування прожиткового мінімуму - у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.

У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, А до 2030 року – 50%. Щорічно сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.

Приклад: У 2020 році середня заробітна плата склала 11 591 гривню. Прогноз НБУ за рівнем інфляції-8%. Значить у 2022 році мінімальний прожитковий мінімум повинен скласти 5 132 гривні. А це майже у 2,5 раза більше, ніж сума прожиткового мінімуму у 2021 році.

Суми прожиткового мінімуму можуть переглянути через 3 місяці після прийняття бюджету, але якщо для цього не буде причин, то він не буде змінюватися протягом 12 місяців.

Крім того, за новим законопроєкт можуть бути встановлені однакові прожиткові мінімуми для всіх категорій громадян.

Пільговий тариф на електроенергію можуть повернути: хто платитиме менше

Міністерство енергетики днями планує представити оновлену постанову про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії. Вона передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

Українцям планують повернути пільговий тариф на електроенергію. Але пільга дістанеться не всім. Держава обіцяє захистити лише соціального вразливих громадян.

Про зміни тарифів на електроенергію під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами глави Міненерго, ще до 1 липня буде вироблений новий механізм формування тарифів на електроенергію. Його повинні представити вже наступного тижня.

У цьому механізмі буде передбачений диференційований тариф для різних категорій населення.

Окремо буде виділена категорія, яка споживає в місяць не більше 100 кіловат-годин електроенергії. Саме на таких споживачів і буде розрахований пільговий тариф.

Відомий коментатор розповів, чому футболісти збірної не розмовляють українською

Футбольний коментатор Дмитро Джулай висловив свою думку з приводу того, чому футболісти збірної Україні в спілкуванні віддають перевагу російській мові.

«Ярмоленко починає чудовою українською мовою пояснювати, що так, «Я знаю, розмовляю, але мені зручніше російською». Це ж не була азірівка. Це була нормальна українська мова. Ось це, зручніше. Це те, що переходить з покоління в покоління. Я це можу зрозуміти насправді. Йдеться про моє покоління, яке виросло в зовсім іншій країні, якої на щастя вже немає. Шевченко того самого віку. Значно важче це зрозуміти, коли з новими поколіннями таке трапляється. Достатньо почитати – щастя, що не послухати, які вони пісні вибирають, коли ця церемонія посвяти у гравців збірної. Іноді здається, що проблеми серйозні».

Як відомо, збірна України після двох турів групового турніру чемпіонату Європи набрала три очка і йде другою слідом за Нідерландами. Вирішальну гру, з Австрією, команда Андрія Шевченка проведе 21 червня.

Українські фани образили Путіна. У РФ вимагають покарання

Член комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на образу президента Росії Володимира Путіна українськими фанатами на матчі Євро-2020 в Бухаресті Україна-Північна Македонія.

«Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю», – сказав Свищев.

Битва «титанів»: у Верховній Раді «почубилися» Кива й Тищенко

У Верховній Раді на пленарному засіданні 17 червня сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи — За життя». Представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

У мережі Facebook політичний експерт Назар Приходько написав: «На це можна дивитися вічно – «махач» Киви та Колі Тищенка! Все почалося з того, що Потураєв з трибуни пожалкував, що ОПЗЖ не можна розстрілювати. Згодом почалася штурханина, ну і як апогей – «сутичка двох якадзун».

Повінь в окупованому Криму: кількість травмованих зросла до 19

Унаслідок повені, спричиненої рясними опадами, кількість травмованих у Ялті збільшилася до 19 осіб.

«Унаслідок НС отримали травми 19 осіб, із них двоє госпіталізовані, один потерпілий прооперований (перелом щиколотки)», - ідеться в повідомленні з посиланням на оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, в Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий.

Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

Вибухи в Москві: у повітря піднімали авіацію

У столиці Росії пролунала серія вибухів. Причиною стала велика пожежа, що сталася на складі піротехніки в районі Лужників. Навіть за два кілометри від місця події добре чути гучні вибухи, в небо здіймається чорний дим, в якому видно проблиски феєрверків.

За даними Московського главку МНС, повідомлення про займання за адресою Лужнецькая набережна, будинок 2/4, будова 4 надійшло 19 червня о 17.36.

Представники екстрених служб запевнили, що постраждалих немає, площа пожежі - 500 квадратних метрів, на місце вилітав вертоліт.

Білорусь не прийматиме літаки з України

Білорусь не буде приймати пасажирські літаки, що прямують з України. Про це заявив президент республіки Олександр Лукашенко під час відвідування в Мінську дитячої лікарні № 2.

«Раз Україна закрила нам проліт, то й ми просто не будемо приймати з України літаки», – наводить слова Лукашенка офіціозний Telegram-канал «Пул Першого».

Як повідомлялося раніше, влада України закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній наприкінці травня слідом за європейськими країнами після того, як 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, що знаходилися на борту.

Санкції проти Фірташа і Фукса

Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

«Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати щодо цього пана», – повідомив Данілов і додав, що санкції були введені також проти Павла Фукса.

За словами секретаря РНБО, Фукс, як показали перевірки, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Також РНБО продовжила санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб, які було запроваджено в 2018 році терміном на три роки.

За словами Данілова, продовжено санкції щодо «всіх суб'єктів, які на сьогодні є наявності в юридичних реєстрах і є ще живими, бо частина людей, щодо яких були санкції, померли».



