Разумков прокоментував можливу відставку Авакова
Міністр внутрішніх справ Аваков на своєму місці, зазначив Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков достатньо ефективно виконує свої обов’язки. Про це Разумков повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Якщо дозволите мою особисту думку, то я думаю, що міністр внутрішніх справ на своєму місці. Він достатньо ефективно виконує свої функції», – повідомив голова ВР.
Разумков також наголосив: «Критикувати всіх можна. І мене, і його, і народних депутатів України. Але я думаю, що Аваков відповідає тій посаді, на якій сьогодні є».
Арсен Аваков очолив поліцейське відомство в лютому 2014 року. Сьогодні він є рекордсменом за тривалістю перебування в кріслі міністра.
Влітку 2020 року в Києві і інших містах України відбулася серія протестів з вимогою відправити у відставку главу МВС Арсена Авакова. Приводом для цього стали гучні інциденти — резонансна перестрілка в Броварах і інцидент в Кагарлику Київської області, де поліцейські згвалтували жінку і катували затриманих.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає Авакова «потужним міністром» і що той повинен залишитися на своєму посту, щоб закінчити розслідування справи про вбивство у 2016 році журналіста Павла Шеремета.