Польські експерти беруть участь у пошуках останків жертв НКВС у Дрогобичі



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Фото: Пресслужба Дрогобицької міської ради

Роботи ведуться на території монастиря святих Петра і Павла поблизу колишньої в’язниці НКВС

Експерти Інституту національної пам’яті (ІНП) Польщі беруть участь як спостерігачі у пошукових роботах з виявлення останків жертв комунізму, похованих на території колишньої в’язниці НКВС у Дрогобичі на Львівщині.

Про це повідомило управління пошуку й ідентифікації ІНП Польщі, інформує PAP.

«За запрошенням української сторони група управління пошуку й ідентифікації ІНП бере участь як спостерігачі в археологічних та ексгумаційних роботах, що тривають у Дрогобичі»,- йдеться в повідомленні польського ІНП.

Зазначається, що роботи ведуться на території монастиря святих Петра і Павла поблизу колишньої в’язниці НКВС, де під час Другої світової війни могли бути поховані загиблі польської національності.

В ІНП зазначили, що позитивно сприймають рішення української сторони про запрошення польських експертів до проведення пошукових робіт у Дрогобичі.

Про запрошення польських спеціалістів повідомило у п’ятницю посольство Польщі в Україні. Польське диппредставництво зазначило, що цей крок відповідає деклараціям Президента України Володимира Зеленського і положенням двосторонніх угод. Посольство РП також повідомило, що нині тривають процедури, пов’язані з отриманням польським ІНП усіх необхідних дозволів з боку українських органів на ведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України.

Як повідомлялося, у Дрогобичі на вулиці Стрийській біля колишньої в’язниці НКВС виявлено поховання людей, які, за припущенням, були розстріляні в 1940-х роках.

Нагадаємо, під час візиту до Польщі президент Володимир Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

27 вересня Україна переказала Польщі формальну згоду на відновлення ексгумації жертв Волинської різні.