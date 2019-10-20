В уряді Британії спростували відтермінування Brexit



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Велика Британія все ж залишить Євроспільноту на Хелловін – міністр закордонних справ

Британія залишить ЄС 31 жовтня попри лист прем’єр-міністра Бориса Джонсона (не підписаний главою уряду) до Брюсселя уряду з проханням відкласти Brexit.

Про це повідомляє BBC з посиланням на слова Майкла Гоува – канцлера герцогства Ланкастерського, який виконує у британському уряді обов’язки міністра з особливих доручень і є відповідальним за підготовку Brexit без угоди.

«Уряд наполягає на тому, що Велика Британія все ж залишить ЄС 31 жовтня попри лист, надісланий до Брюсселя з проханням про відтермінування виходу», – йдеться у повідомленні.

За словами Гоува, уряд має необхідні «засоби та можливості» для виведення Британії з ЄС 31 жовтня.

Його колега, міністр закордонних справ Домінік Рааб, заявив BBC, що голова уряду «довів що скептики помилялися», уклавши нову угоду щодо Brexit з Брюсселем, і він впевнений, що Велика Британія все ж залишить Євроспільноту на Хелловін.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон направив до Брюсселя лист з проханням відтермінувати Brexit, але без власного підпису. В іншому листі – до голови Європейської ради Дональда Туска Джонсон стверджує, щовідтермінувати Brexit було б помилкою.

Представник Британії у Євросоюзі Тім Берроу повідомив Брюссель, що перший лист надісланий відповідно до законодавства, за рішенням британського парламенту.

Раніше опозиційні депутати попередили Джонсона, що якщо він спробує обійти доручення парламенту щодо відтермінування Brexit, то проти нього можуть почати судовий процес.

Разом з тим Джонсон неодноразово заявляв, що скоріше «помре», ніж проситиме ЄС відкласти Brexit.

Нагадаємо, палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.