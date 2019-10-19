Кулеба попередив про ризик скасування ЄС санкцій проти Росії



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Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба Фото: Radiosvoboda

Демонтаж санкційного режиму, може початися зі зняття секторальних санкцій

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії можуть бути зняті в будь-який момент.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити рівно на наступний день після того, як ці санкції були запроваджені. Постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, санкції ухвалені ЄС. Вони ухвалюються – їхня дія продовжується консенсусом. І в будь-який момент, і ми маємо бути свідомі цього, режим санкцій може бути підважений», – сказав Кулеба.

Віцепрем’єр зазначив, що демонтаж санкційного режиму, може початися зі зняття секторальних санкцій.

«Тобто тих, які найбільш болючі. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор – секторальні санкції», – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба зустрівся із заступниками міністрів, відповідальними за напрям європейської інтеграції, та закликав докласти максимальних зусиль до підготовки засідання Комітету та Ради асоціації між Україною та ЄС.