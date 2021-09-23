Лещенка повертають в «Укрзалізницю»? (документ)

Мінінфраструктури рекомендує уряду знову включити Сергія Лещенка до складу наглядової ради АТ «Укрзалізниця»

З 21 вересня повноваження Сергія Лещенка в наглядовій раді «Укрзалізниці» було припинено

Колишній член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко може знову повернутися на посаду. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков збирається рекомендувати уряду повернути Лещенка в наглядову раду. Відповідний проєкт рішення опублікував у Facebook екснардеп Борислав Береза.

У документі йдеться, що Мінінфраструктури надало кандидатури від держави до складу наглядової ради АТ «Укрзалізниця»: Давіда Ламджарію та Сергія Лещенка.

Чи підписав Кубраков вже цей проєкт рішення наразі невідомо.

фото: Borislav Bereza / Facebook

Нагадаємо, Кабінет міністрів не продовжив контракти з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером та членами Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє та Олегом Журавльовим.

Таким чином з 21 вересня повноваження вищевказаних осіб було припинено.

Рішення про припинення їх повноважень ухвалив Кабмін на підставі свого розпорядження у червні 2021 року, відповідно до якого повноваження перерахованих членів наглядової ради продовжили на термін не більше, ніж три місяці з дня набрання чинності розпорядження.

Зазначається, що Аджунер виконував обов'язки голови наглядової ради з червня 2018 року.

Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року, Матьє – з червня 2018 року. Журавльов – з грудня 2019 року.

Замість Аджунера, Лешенка, Матьє та Журавльова, повноваження яких припинено, Кабмін поки нікого не призначив.

До слова, СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».

Також на Львівській митниці СБУ викрила корупційну схему на мільйони.