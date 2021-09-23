«Укрзалізниця» зриває президентське «Велике будівництво», – «Укрцемент»

Клієнти підприємства «Укрцемент» масово звертаються зі скаргами на невчасне постачання продукції

Через проблеми на «Укрзалізниці», яка не поставляє вчасно вагони, споживачі отримують продукцію з запізненням, що зриває строки масштабних проєктів, зокрема програми «Велике будівництво». Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур.

«Кінець серпня – початок вересня почалися системні збої – починаючи від того, що йде недопоставка вагонів під загрузку. Якщо, наприклад, у липні було нормально, то у серпні ми отримували тільки 55-60% від замовленого. А у вересні лишилося ще менше відсотків замовлених вагонів, які подаються на підприємство», – розповів Качко.

За його словами, також є проблеми з пересуванням вантажів залізницею, строки якого на деяких маршрутах збільшилися майже вдвічі. Внаслідок цього клієнти підприємства масово звертаються зі скаргами на невчасну поставку продукції, що зриває їм терміни виконання замовлених згідно з контрактами робіт.

«Якщо говорити про скарги споживачів, про те, що невчасно доставляються вагони, то у липні ми мали 5 скарг, у серпні – 80, а у вересні – вже 127! Ще місяць не закінчився, а вже 127 скарг споживачів про те, що вагони не приходять у термін і просто губляться по території, де стоять на запасних станціях», – розповів Качур.

За його словами, Асоціація має намір звернутися до міністра (інфраструктури – Ред.) та Кабінету міністрів, тому що така робота виглядає не просто шкідливою для цементної галузі, вона виглядає шкідливою для всіх, хто пов’язаний з виробами цементу, а також для президентського інфраструктурного проєкту.

«Така ситуація – це зрив контрактів, умовно кажучи чисто господарське. Далі – політично – це зрив програми «Велике будівництво». Тобто цемент, який має прийти до споживача, який робить бетон, який будує будинки, який будує дороги, він не приходить. І, таким чином, через недоставлений цемент ми починаємо провокувати дефіцит цементу в державі», – пояснив Качка.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що «Укрзалізниця» використовує своє монопольне становище, щоб підвищувати тарифи на перевезення, хоча якість її послуг постійно погіршується, зокрема в останні місяці ситуація стала критичною.

Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.