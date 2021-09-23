Поїзд із Чернівців затримується: на Буковині знову провалилася земля під колією

У Чернівецькій області знову провалилася земля під колією на залізниці

До ліквідації наслідків провалу залучені фахівці ДСНС

У Чернівецькій області на залізничному перегоні Новоселиця – Мамалига сталося повторне просідання ґрунту. Раніше таке ж провалля зафіксували на цьому перегоні 20 вересня. Однак вже через 12 годин відновили рух потягів.

Як повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці», поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці прямуватиме до кінцевої станції об'їзним шляхом, через Тернопіль та Заліщики. При цьому він не робитиме зупинки на цих станціях.

Наголошується, що поїзд №118/117 Чернігів – Чернівці прибуде до Чернівців орієнтовно о 10:15. Час затримки близько двох годин.

«Надалі й до стабілізації ситуації зі станом земельного полотна відправка рейсу з обох кінцевих станцій відбуватиметься за розкладом. Але через об’їзд час поїзда в дорозі збільшиться орієнтовно на 2 години», – повідомили в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у листопаді під Кривим Рогом змінять маршрут двох поїздів далекого прямування. Вони йтимуть в об'їзд Знам'янки та Олександрії.

До слова, «Укрзалізниця» з 5 жовтня запускає регіональний поїзд №795/796 Київ – Гайворон (Кіровоградська область).

Додамо, що «Укрзалізниця» залишилася без Сергія Лещенка та голови наглядової ради. Лещенко був членом наглядової ради з грудня 2019 року.

До слова, СБУ викрила корупційні схеми на «Укрзалізниці».



