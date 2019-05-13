Ненависть має тріумфально завести у нову Верховну Раду партію фантомів «Слуга народу»

Зберегти на парламентських виборах усі 73% «Узеленський» не розраховує, але йому і 35-40% вистачить

…А парламентська компанія уже почалася. А вибори пройдуть у свій конституційний термін. Тобто, наприкінці жовтня, чергові, адже саме на це, якщо прислухатися, вказує звернення Зеленського, насамперед, його тональність. А в «перекладі» це звучить десь так: ви ж обрали мене президентом, не знаючи про мене нічого, то так само і фракцію мені оберете, а я і не подумаю вам щось сказати про те, з кого вона складатиметься, бо воно вам не треба. А по-друге, Зеленського підняла аж в президенти ненависть до «кривавого бариги» Порошенка, згенерована спільними зусиллями українських олігархічних ЗМІ, російських спеціалістів з технології втручання в суспільні процеси і - вітчизняних корисних ідіотів. І тому партію фантомів «Слуга народу» має тріумфально завести у Верховну Раду теж ненависть, цього разу до «продажних депутатів, яких підтримує 4% проценти населення і які затягують інаугурацію нашого «Васі Голобородька». От саме на це і направлений відзнятий в невмирущому жанрі базарного фарсу ролик-наїзд обраного Зеленського.

Звісно, зберегти на парламентських виборах усі 73% «Узеленський» не розраховує, але йому і 35-40% вистачить. Плюс уже «примкнувшая Батьківщина», плюс премія за рахунок невдах, які не подолають 5% бар’єр - от вам і більшість: суверен і один васал всього-на-всього. А що? Як вчить нас історія і техніка, чим простіша конструкція – тим вона надійніша.

А переносити вибори на літо, не хвилюйтеся, ніхто не збирається. Це невигідно Зе-команді. Саме їй в першу чергу непотрібні мажоритарщики, бо там дбайливо згенерована ірраціональна ненависть уже такого ефекту не дасть, а гроші, між тим, для пристойного результату потрібні на порядок більші, якщо в сумі їх взяти. То навіщо?

Так що реальна боротьба точитиметься навколо окремих пунктів виборчого законодавства, в його зміні у новій владі насправді зацікавлені. Що це буде і чого не буде? Зокрема, пониження прохідного бар’єра Узеленському з Тимошенко так само не вигідне, як і дозвіл на балотування партійних блоків. А питання «відкритості» списків як раз не є для них принциповим: люди, які обрали «Голобородька», слухняно голосуватимуть і за його «го-команду».

Отака нині в Україні «структура моменту». Тут ще 25%-никам треба добре думати, як для них краще. І може таке виявитися, що краще не думати, а швиденько вчитися розігрувати фарсові сценки для не надто вибагливої публіки. Ну, і сценаристів відповідних найняти – не аби кого, а щоби знали і вміли...

Джерело: Блог Сергія Тихого

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