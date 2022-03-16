Ліван першим із арабських країн офіційно підтримав Україну

Посол України в Лівані Ігор Осташ розповів,що це місце є основним культурним центром православних ліванців

Музей Палац Сюрсок у Бейруті підсвітили кольорами українського прапора

Першою арабською країною, що підтримала Україну та засудила Росію на фоні її цинічного вторгнення на нашу землю, став Ліван. Там наочно продемонстрували ставлення до України. Про це йдеться у Facebook посольства України в Лівані.

На знак солідарності з Україною 15 березня відомий ліванський музей Палац Сюрсок у Бейруті підсвітили кольорами українського прапора, а крім того пролунали рядки Тараса Шевченка, перекладені на арабську мову.

У заході на підтримку України взяли участь посли Європейського Союзу, G7, Громада українців Лівану, Українська школа імені Агатангела Кримського та інші ліванські друзі України. Про це розповів посол України в Лівані Ігор Осташ.

«Сьогодні (15 березня – ред.) один із найкрасивіших музеїв Лівану – Палац Сюрсюк вдягнувся у синьо-жовті шати. Тут звучав арабською мовою Тарас Шевченко в перекладі Михаїла Нуайме… Все буде Україна!», – прокоментував подію Ігор Осташ.

За словами посла, прикладу Лівану послідували й інші арабські країни. Про це говорять їхні голоси на підтримку України на сесії Генасамблеї ООН.

Ігор Осташ наголосив, що місце для ілюмінації обрали невипадково. Воно є основним культурним центром православних ліванців, і саме тут любив гуляти український історик Агатангел Кримський, який свого часу провів у Лівані два роки.

Нагадаємо, лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео).

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