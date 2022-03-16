Про що домовилися прем’єр-міністри України, Польщі, Чехії та Словенії в Києві: головні тези зустрічі (відео)

Візит у Київ – це сміливий крок справжніх друзів – Шмигаль

Прем’єр-міністри України, Польщі, Чеської Республіки і Словенії оприлюднили спільну заяву за результатами зустрічі 15 березня у Києві.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль від імені всього українського народу привітав у Києві прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, прем’єр-міністра Словенії Янеза Яншу, прем’єр-міністра Чехії Петра Фіалу і віце-прем’єр-міністра Польщі Ярослава Качинського та подякував їм та народам їхніх держав за підтримку.

«Ваш візит у Київ сьогодні – це сміливий крок справжніх друзів. Ми розуміємо, що це крок допомоги нашій боротьбі за свободу. Ми відчуваємо, що в цій боротьбі ми не одні, тому що наші партнери поруч, тут з нами, в центрі Києва. Ми відчуваємо, що народи та країни Європи об’єднані як ніколи у цій боротьбі проти варварської, зухвалої агресії», – заявив прем’єр-міністр України.

Під час зустрічі обговорили низку питань: продовження й посилення санкційної політики, гуманітарної підтримки й допомоги, питання підтримки України в майбутньому.

«Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу… Ми будемо працювати над тим, аби кошти та майно Росії закордоном були арештовані. Ми віримо, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану», – повідомив Шмигаль.

Також йшлося про посилення санкцій проти Росії.

Основними сферами нових санкцій мають стати:

Визнання Європейським Союзом та Сполученими Штатами Росії країною-спонсором тероризму.

Видані візи для громадян Росії мають бути скасовані. Багато країн уже прийняли це рішення.

Поширення персональних санкцій на всіх посадовців Російської Федерації – від міністрів та депутатів Держдуми до керівників регіонів та місцевих депутатів.

Закриття морських портів для російських кораблів і моряків.

Ембарго на всі російські ресурси: нафту, газ, мінерали, метали.

Продовження відключення російських банків від SWIFT.

«Ми також розраховуємо на лідерство очільників європейських країн у донесенні меседжу бізнесам, які працюють на території Росії, що не можна фінансувати бюджет РФ, з якого фінансується вбивство мирних українців, наших жінок і дітей, з якого фінансується міжнародний тероризм», – йдеться в заяві.

Прем’єр-міністр України подякував народам Польщі, Чехії, Словенії та лідерам цих країн за підтримку України.

«У вашій особі ми вдячні також всім країнам Європи, які нас підтримують. Повірте, ми бачимо і відчуваємо цю підтримку… Ми вдячні за закриття неба для російських літаків над Європою. І за вашу позицію у питанні закриття неба над Україною. Ми звертаємось до всього світу: закрийте небо над Україною або дайте нам можливість зробити це самим», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 15 березня до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.