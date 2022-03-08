Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)

«Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії»

Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео, в якому висловили солідарність з українцями. Ролик з'явився у соціальних мережах ввечері 7 березня.

«Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Путіна та Росії», – сказали політики.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



for pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

До слова, 7 березня в Лондоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії, прем’єр-міністра Канади та прем'єр-міністра Нідерландів. Вони обговорили ситуацію в Україні, одноголосно зазначивши, що сміливість опору українців надихає і далі посилювати санкції проти Росії.

Велика Британія надасть Україні $100 млн через Світовий банк, аби підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії.

Канада впроваджує санкції проти десяти фізичних осіб з РФ у зв’язку з війною Росії проти України.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення «якнайшвидше» відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.