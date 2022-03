Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)

Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео, в якому висловили солідарність з українцями. Ролик з'явився у соціальних мережах ввечері 7 березня.

«Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Путіна та Росії», – сказали політики.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



for pic.twitter.com/NFtlVWYUSS