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    Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)

    Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)
    фото: скріншот

    «Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії»

    Борис Джонсон, Джастін Трюдо та Марк Рютте записали відео, в якому висловили солідарність з українцями. Ролик з'явився у соціальних мережах ввечері 7 березня.

    «Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Путіна та Росії», – сказали політики.

    До слова, 7 березня в Лондоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії, прем’єр-міністра Канади та прем'єр-міністра Нідерландів. Вони обговорили ситуацію в Україні, одноголосно зазначивши, що сміливість опору українців надихає і далі посилювати санкції проти Росії.

    Велика Британія надасть Україні $100 млн через Світовий банк, аби підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії.

    Канада впроваджує санкції проти десяти фізичних осіб з РФ у зв’язку з війною Росії проти України.

    Уряд Нідерландів ухвалив рішення «якнайшвидше» відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.

    Теги: санкції Канада війна Джастін Трюдо Велика Британія Борис Джонсон #stoprussia
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    Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)