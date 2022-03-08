Лідери Британії, Канади та Нідерландів підтримали українців, які воюють із Путіним (відео)
«Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії»
«Ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук Путіна та Росії», – сказали політики.
We stand with Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022
Сполучене Королівство стає разом з Україною.
We staan schouder aan schouder met Oekraïne.
Nous sommes solidaires de l’Ukraine.
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До слова, 7 березня в Лондоні відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії, прем’єр-міністра Канади та прем'єр-міністра Нідерландів. Вони обговорили ситуацію в Україні, одноголосно зазначивши, що сміливість опору українців надихає і далі посилювати санкції проти Росії.
Велика Британія надасть Україні $100 млн через Світовий банк, аби підтримати основні державні функції та пом'якшити фінансовий тиск, спричинений вторгненням Росії.
Канада впроваджує санкції проти десяти фізичних осіб з РФ у зв’язку з війною Росії проти України.
Уряд Нідерландів ухвалив рішення «якнайшвидше» відправити до України 200 зенітних ракет Stinger.