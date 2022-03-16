Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі

Країні-агресорці більше не бачити найбільшого сприяння з боку Токіо

Російський імпорт буде обкладатися вищими тарифами

Уряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу «найбільшого сприяння» у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обмеження буде введено в рамках додаткових санкцій. Про це повідомляє японське видання NHK.

За його даними, про скасування для Росії статусу найбільшого сприяння в торгівлі 16 березня оголосить прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо.

Позбавлення Москви цього привілею призведе до того, що російський імпорт буде обкладатися більш високими тарифами.

Крім того, зазначає видання, виключення Росії зі списку сприятливих в торгівлі країн позбавить Москву різних торгових преференцій.

Напередодні стало відомо, що США і Японія вводять санкції проти чиновників РФ.

Нагадаємо, Японія заборонить експорт 57 найменувань продукції в Росію.

До слова, японські промислові гіганти масово припиняють працювати в РФ.

Як відомо, Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для армії.

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