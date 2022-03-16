Сенат США одноголосно визнав Путіна військовим злочинцем

Сенатори у США продемонстрували нечувану єдність на підтримку України

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, що засуджує президента Росії Володимира Путіна як військового злочинця. Цим від продемонстрував приклад рідкісної єдності, передає агентство Reuters.

Резолюція, представлена республіканським сенатором Ліндсі Гремом і підтримана сенаторами обох сторін, заохочує Міжнародний кримінальний суд (МКС) в Гаазі та інших державах спрямувати російських військових на будь-яке розслідування воєнних злочинів, скоєних під час вторгнення Росії в Україну.

«Всі ми в цій палаті об'єдналися, демократи і республіканці, щоби сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, вчинені проти українського народу», – заявив сенатор Чак Шумер перед голосуванням за документ.

Нагадаємо, в Україні 21-й день триває повномасштабне вторгнення Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запросив «всіх друзів України» відвідати Київ. Про це він сказав під час вечірнього звернення до народу.