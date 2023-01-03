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Лубінець анонсував зустріч із Москальковою: про що говоритимуть

Альона Боженко
glavcom.ua
Лубінець анонсував зустріч із Москальковою: про що говоритимуть
Дмитро Лубінець проведе перемовини з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою
фото із відкритих джерел

Лубінець планує поговорити із Москальковою щодо звільнення з РФ цивільних заручників

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірну зустріч з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, на якій ми окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних. Там безліч напрацьованих з нашого боку варіантів, але знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це Російська Федерація», – розповів Лубінець.

Він також додав, що українська влада зараз окремо приділяє увагу звільненню цивільних з ворожого полону.

«Я хотів би зазначити, що українська держава не залишає спроб повернути, зокрема, і цивільних. Проблема не в нас, а в Російській Федерації. Тому що Російська Федерація зараз хоче окремого майданчика щодо цивільних. Ми будемо про це домовлятися», – додав він.

Нагадаємо, напередодні нового року Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому. 

Відомо, що російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Теги: військові обмін полоненими держава влада звільнення

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