Скільки полонених росіяни утримують в Оленівці: дані омбудсмена

У колонії в Оленівці перебувають і військові, і полонені цивільні

Російські загарбники наразі утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області утримується 150 українців. Серед є військові та цивільні.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку...За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові», – розповів Лубінець.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та заявив, що не бачить рішучості у питанні українських полонених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні та всьому світі дотримується позиції нейтральності щодо сторін конфліктів. Відтак слово «війна» працівники організації не вживають. Українці часто трактують це як нерішучість, однак насправді все пояснюється міжнародною правовою термінологією.

У середині жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від Росії доступу до колонії в окупованій Оленівці та відвідати українських військовополонених.