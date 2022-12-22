Фальшивий обмін полоненими: як РФ намагається підставити Україну

Росіяни обдурюють українських військових у полоні

Українських полонених росіяни вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін», – зазначив омбудсмен.

Окрім того, Дмитро Лубінець зазначив, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

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«Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому», – заявив він.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що кількість депортованих до Росії українських дітей може становити сотні тисяч.

«Ми не знаємо точну цифру (вивезених українських дітей – ред.). Але за нашими даними, можемо припускати, що таких українських дітей, яких примусово депортували, – сотні тисяч», – сказав він.

Уповноважений ВР з прав людини заявив, що наразі українська влада верифікувала понад 13 тис. дітей, депортованих до РФ, тобто відомо, звідки цих дітей вивезли, де вони перебувають, у якому вони статусі та що з ними відбувається.

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Крім того він розповів про дитячі катівні, знайдені на звільнених територіях Херсонщини.

«Ця інформація пішла якраз від нашого Офісу і особисто від мене. Після звільнення Херсонщини я особисто відвідав Херсон, і ми там побачили катівню, де, за свідченнями людей, які там перебували, була окрема камера для дітей. Вона так і називалася – «дитяча». Вона нічим не відрізнялася від інших камер, це був підвал, дуже холодний і вологий», – зазначив чиновник.

Лубінець уточнив, що єдина відмінність цієї «дитячої» камери від інших камер була у тому, що росіяни кинули туди три каремати, приблизно товщиною як картон, і таким чином позначили, що сюди вони завозять дітей.

Окремо український омбудсмен сказав, що раніше він поспілкувався з 14-річним хлопцем, якого утримували 10 днів у такій дитячій катівні у Херсоні, Віталієм Мухарським, і його дядьком Олексієм, і розповів про свідчення підлітка – про те, які у цій камері були умови тримання, як їх у цих камерах годували тощо. Він також підтвердив, що ці розповіді Мухарського можуть стати свідченнями у суді.

Нагадаємо, під прикриттям пошуку зниклих росіяни збирають інформацію про наших захисників – нещодавно окупанти вигадали новий спосіб збору інформації про українських військових.

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Напередодні СБУ взяли в полон росіянина, який п’ять разів намагався утекти з війни (відео).

Як відомо, визволені з полону українці потребують реабілітації та фінансової підтримки, тож держава виплатить по 100 тисяч гривень кожному полоненому.

Також 14 грудня Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі. Він ще у червні перебував у Херсоні, де його затримали російські окупанти, хибно звинувативши в участі у проукраїнських протестах. Ветеран розповів, що після затримання його перевели до в'язниці у Донецьку, де він провів три місяці, перш ніж його звільнили. Але він не мав при собі американського паспорта, тому не міг виїхати звідти.

У той же день Україна повернула 64 військових ЗСУ із російського полону (відео).

Крім того, у Херсоні зафіксували три катівні та одне місце несвободи. В одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей.

До слова, рашисти облаштували дитячі катівні на окупованих територіях.