Луценко назвав Авакова «представником радикального проукраїнського крила»
Ексгенпрокурор вважає, що позиція Авакова була дуже важливою для президента на саміті у Парижі
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зіграв важливу роль у ході переговорів Нормандської четвірки.
Про це заявив в інтерв'ю «Радіо НВ» колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.
Ексглава ГПУ назвав міністра «представником радикального проукраїнського крила».
«Я думаю, що Аваков зіграв важливу роль в підготовці до цих переговорів. І, напевно (я там не був, звичайно), в ході переговорів його позиція як представника, я би сказав, радикального проукраїнського крила, котрий з 2014 року на війні, була дуже важливою для президента», — сказав Луценко.
До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розказав, що в ході обговорень у Парижі повернення Україні контролю над кордоном з РФ у представника російської сторони Владислава Суркова здали нерви.