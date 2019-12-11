Луценко назвав Авакова «представником радикального проукраїнського крила»



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та колишній генпрокурор України Юрій Луценко

Ексгенпрокурор вважає, що позиція Авакова була дуже важливою для президента на саміті у Парижі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зіграв важливу роль у ході переговорів Нормандської четвірки.

Про це заявив в інтерв'ю «Радіо НВ» колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Ексглава ГПУ назвав міністра «представником радикального проукраїнського крила».

«Я думаю, що Аваков зіграв важливу роль в підготовці до цих переговорів. І, напевно (я там не був, звичайно), в ході переговорів його позиція як представника, я би сказав, радикального проукраїнського крила, котрий з 2014 року на війні, була дуже важливою для президента», — сказав Луценко.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розказав, що в ході обговорень у Парижі повернення Україні контролю над кордоном з РФ у представника російської сторони Владислава Суркова здали нерви.