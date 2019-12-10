Путін продовжує водити світ за ніс. Світова преса про «Нормандську зустріч»

ЗМІ різних країн не змогли зробити однозначних висновків про «нормандську зустріч» Фото: Reuters

«Офіцер КДБ і досвідчений майстер глобальних інтриг проти колишнього коміка без політичного досвіду»

Висновки політиків, експертів та журналістів щодо підсумків «нормандської зустрічі» різняться. Одні кажуть, що зустріч була безрезультатною і жодного прогресу досягнуто не було. Інші стверджують, що сам факт проведення саміту вже вселяє оптимізм щодо наближення миру на Донбасі.

Засоби масової інформації різних країн також зробили різні висновки із «нормандської зустрічі» та різні прогнози щодо продовження переговорів.

Французькі ЗМІ: перезапуск, не прогрес

Французька Le Monde пише, що «нормандський саміт» «перезапустив» діалог між Києвом та Москвою, але політичного прогресу досягнуто не було. «Всі говорять про готовність продовжувати переговори, але ніхто не хоче програти», - додає видання.

Газета підкреслює, що український лідер «не бажав опинитися у позиції капітулянта» і прагнув показати президенту країни-агресора, що у «його прагненні до компромісу є межі».

«У Москви була можливість проявити свою добру волю. Натомість Володимир Путін обмежився збереженням нинішнього стану речей і погодився лише на символічні кроки», - йдеться у статті.

«На ганку Єлисейського палацу Зеленський сказав про підсумки своєї зустрічі з Путіним таке: «Сьогодні були якісь поступки, я це відчув ... Я не знаю, хто кого, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити», - цитує газета.

Le Figaro, висловлює сумніви щодо того, що саміт призведе до нормалізації ситуації на Донбасі – про це йдеться у статті із заголовком «Між Москвою та Києвом відлига, але не мир».

Газета додає, що Донбас для Кремля – це «тягар», який дорого коштує через західні санкції, але водночас він є і «важливим важелем впливу».

Німецькі ЗМІ: маленький крок вперед

Німецьке видання Bild опублікувало матеріал із заголовком «Путін продовжує водити світ за ніс!». «Реальність: впродовж п'яти років така: Росія розпалює війну в Україні. Спочатку в рамках секретної операції вона захопила півострів Крим, потім з танками і військами увірвалась на схід України… Президент РФ і донині заперечує, що Росія взагалі бере участь у цій війні».

Коментуючи заклики Володимира Путіна до покращення гуманітарної ситуації на Сході України, видання зауважує: «Чи не є ці слова просто ходом на шахівниці, аби обдурити світ? Річ в тім, що протягом п'яти років Путін веде війну в Україні, грабує Крим і окуповує Схід танками. Загинули 13 тисяч українців, у тому числі три тисячі цивільних».

На думку авторів матеріалу, у Зеленського та Путіна є чимало спільного: «Їхні імена, скромний зріст (близько 1,7 м), юридична освіта, політична кар'єра з нуля… Двох президентів об'єднує ще дещо: обидва є талановитими акторами. Різниця в тому, що Зеленський показує свою майстерність на сцені і на кіноекранах, а Путін обрав іншу сцену – світову політику».

«Наш канцлер Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон є просто статистами», - робиться висновок матеріалі.

Die Welt пише, що досягнуті на саміті домовленості видаються «маленьким кроком уперед».

«Кілька маленьких кроків у правильному напрямку було зроблено російським президентом Володимиром Путіним та українським Володимиром Зеленським, які перетворили цей саміт на перший скромний успіх за понад три роки», - вважає видання.

«Попри офіційні заяви (про позитивні очікування від наступної зустрічі через чотири місяці, - «Главком»), наприкінці спільної пресконференції проявилися лінії розколу. Одним з приводів для суперечок залишається питання, коли Україна зможе знову контролювати свій кордон. Зеленський вимагає до виборів. Путін наполягає, щоб спершу на окупованій території мають відбутися вибори, і посилається на так звану формулу Штайнмаєра», - нагадує видання.

Російські ЗМІ: війна залишилася

«На саміті в Парижі лідери «нормандської четвірки» не змогли узгодити подальше врегулювання конфлікту в Донбасі. Російський і український президенти висловили протилежні позиції з приводу закріплення в Конституції особливого статусу для двох невизнаних республік в складі України», - звітує «Коммерсант» у статті із заголовком «Саміт відбувся – війна залишилась».

«У підсумковому документі не згадується розведення сил конфліктуючих сторін по всій лінії зіткнення, без якого неможливо повне припинення вогню», - додає видання.

Щодо чергової домовленості припинити вогонь, «Коммерсант» зауважує: «Це не перша спроба домогтися сталого режиму тиші в зоні бойових дій. За роки конфлікту такі заклики лунали неодноразово. Не раз з'являлися і безстрокові перемир'я, порушення яких потім справно фіксували спостерігачі ОБСЄ».

«Лента.ру» акцентувала увагу на суперечці між президентами України та РФ щодо «українізації». «Путін зазначив, що Росія виступає за рівні права для російськомовного і україномовного населення України, на що Зеленський зазначив, що російська в його країні не заборонена. На це російський лідер заперечив, що планується ліквідація російськомовної освіти в країні, де 38% жителів розмовляють цією мовою, – дискримінація», - йдеться у статті.

«Лента.ру» дуже покоротила відповідь Зеленського, який показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами. Під час спільної пресконференції за підсумками «нормандської зустрічі» український президент переходив на російську та англійську мову. «В Україні дуже освічене населення. Ми можемо розмовляти українською, можем говорить по-русски, на английском, кстати, хорошо говорят. You understand me», - зазначив Зеленський.

Британські ЗМІ: «проведення переговорів – це вже досягнення»

«Переговори не закінчились проривом, але Володимир Путін та Володимир Зеленський погодилися на припинення вогню», - пише Daily Telegraph.

Видання також нагадує, що «Україна, Росія та сепаратисти за посередництва Німеччини та Франції у 2015 році підписали мирні угоди, зобов'язавшись припинити вогонь та дійти політичного врегулювання. Попри те, що бойові дії увійшли в заморожену фазу, політичне врегулювання так і не відбулося повністю, і велика частина східної України залишається під контролем сепаратистів».

Інше британське видання, The Guardian, у статті «Росія-Україна: попередній прогрес на перших переговорах протягом трьох років» зауважує, що на пресконференції після переговорів Зеленський і Путін не потискали один одному руки, але «президент Росії сказав - вважає, що відносини з Україною «рухаються в правильному напрямку», і погодився, коли його запитали, чи вважає він, що у відносинах настала «відлига».

Разом із тим, у статті йдеться, що подальші переговори обіцяють бути складними. «Путін наполягає на дотриманні Мінських домовленостей, мирній угоді 2015 року, яка залишається складною для виконання та може бути політично нежиттєздатною для Києва», - пише видання.

The Guardian наголошує, що проведення переговорів вперше за три роки стало самою важливою подією. «Те, що ми сиділи пліч-о-пліч сьогодні - це досягнення», - процитувало видання слова Макрона.

Американські ЗМІ: «Зеленський зіграв з Путіним внічию»

За підсумками «нормандського саміту» The New York Times опублікувала аналітичний матеріал із заголовком: «На першій зустрічі з Путіним Зеленський зіграв у нічию попри слабкі карти».

«Умови були нерівними: колишній офіцер КДБ і досвідчений майстер глобальних інтриг проти колишнього коміка без політичного досвіду, втягнутого у жорстку гру президентом США Дональдом Трампом. Але Зеленському вдалося зіграти внічию», - робить висновок видання.

У статті йдеться, що Зеленський перебував «під тиском націоналістів, які звинувачують його в капітуляції перед Росією», і приїхав до Парижа «з обмеженими можливостями для маневру та набагато меншими військовими чи політичними ресурсами, ніж у Путіна». «Попередні жести доброї волі Зеленського, зокрема, відведення українських військ з лінії фронту, не спровокували жодних взаємних кроків ані з боку Росії, ані бойовиків, яких вона підтримує».

The Financial Times теж акцентує на домовленостях між Зеленським і Путіним про припинення вогню. Водночас видання зазначає: «тривалий мир вислизнув з рук лідерів».

«Учасники зустрічі погодили серію невідкладних заходів зі стабілізації ситуації у зоні конфлікту, але погляди Путіна та Зеленського на довготривале політичне вирішення і надалі розбігаються», - йдеться у статті.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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