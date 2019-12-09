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    Зради немає, Зеленський молодець. Аваков розповів про переговори президента з Путіним

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    Аваков похвалив Зеленського - Зради немає, Зеленський молодець. Аваков розповів про переговори президента з Путіним
    Аваков похвалив Зеленського

    Міністр розкрив подробиці переговорів у нормандському форматі

    Глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про переговорах нормандському форматі, які тривають за закритими дверима в Парижі. Про це повідомляє Аваков у Twitter.

    Як повідомив Аваков, під час переговорів з Росією, Францією і Німеччиною українська делегація «тримає державну позицію».

     Пізніше глава МВС повідомив, що «зради немає».

    «Президент України Володимир Зеленський молодець. Дуже жорстко і правильно тримає позицію. Зради немає. Я думаю, зараз йде розмова, ви почуєте про результати. Тому я кажу, що все йде правильно з державної позиції», - заявив Аваков журналістам.

    Нагадаємо, у Парижі відбулася перша двостороння зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони говорили про вибори на Донбасі і відновлення українського контролю над кордоном, але якихось домовленостей не досягли. За словами співрозмовника, Путін наполягав на тому, що на непідконтрольних територіях мусять спершу пройти вибори, а уже потім Україна отримає можливість контролювати кордон.

    Володимир Зеленський не погодився з такою пропозицією

    Нормандська четвірка Арсен Аваков Путін Володимир Зеленський Україна
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