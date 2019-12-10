Аваков про переговори на саміті: У Суркова здали нерви, він кричав



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У Владислава Суркова під час нормандськиих переговорів здали нерви, він кинув на стіл папери і кричав: «ми так не домовлялися»

За словами глави МВС, який був присутній на зустрічі четвірки в Парижі, «ми не збираємося бути домініоном Росії, на першому місці - українські інтереси»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розказав, що в ході обговорень у Парижі повернення Україні контролю над кордоном з РФ у представника російської сторони Владислава Суркова здали нерви. Про це Аваков заявив після завершення зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі, передає пресслужба МВС України.

«У пана Суркова здали нерви, він там папери кинув на стіл і кричав: «ми так не домовлялися». Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Мар’їнці? Де кожен метр политий кров’ю. І відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкіно, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це нісенітниця», - наголосив міністр.

За словами Авакова, українська сторона чітко дала зрозуміти, що гуманітарні коридори – добре, бо людям треба дати можливість їздити без черг. «У Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина», - уточнив він.

Аваков заявив, що українські правоохоронці готові патрулювати звільнені від бойовиків території Донбасу разом із представниками територіальних громад. Але це стане можливо в перспективі, коли Росія віддасть контроль над українським кордоном та сторони досягнуть всіх домовленостей.

«Наша позиція дуже проста – спочатку безпека, повернення військовополонених, а потім вибори і все інше. Компроміс може бути – ми не за місяць візьмемо кордон, а за два дні. У нас є 480 кілометрів кордону захопленого Росією і ми будемо потихеньку, щодня повертати контроль над ним», - зазначив Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що у Петрівському та Золотому, де вже відвели війська та працюють поліція та Нацгвардія, безпекова ситуація не погіршилась.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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