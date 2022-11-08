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Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік

Надія Клочко
glavcom.ua
Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік
Стало відомо, яке майно Компартії України передається у власність держави
фото: Reuters

У власність держави передаються, зокрема, десятки об’єктів нерухомості та транспортних засобів, які належали Комуністичній партії України

Міністерство юстиції України затверджено перелік майна Комуністичної партії України, яке передається у власність держави. Список конфіскованого майна оприлюднила пресслужба відомства.

«Після того, як набрало законної сили рішенням суду про заборону діяльності Комуністичної партії України та передачу її майна у власність держави, Мін’юст вжив усіх необхідних заходів щодо розшуку майна цієї політичної партії. За їх результатами було складено та затверджено перелік майна політичної партії, переданого у власність держави», – повідомив перший заступник міністра юстиції Євгеній Горовець.

Серед конфіскованого майна, яке належало партії:

  • вісім корпоративних прав;
  • два торговельні марки;
  • 18 транспортних засобів;
  • дві земельні ділянки;
  • 54 одиниці нерухомого майна (житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення тощо).

Відомство також оприлюднило повний перелік майна, коштів та інших активів забороненої судом Комуністичної партії України, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що передається у власність держави. Список налічує 83 позиції. 

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», найбагатшою серед заборонених в Україні політичних партій вважається Комуністична партія. Як стало відомо раніше, у послідовників Леніна налічується 60 об’єктів нерухомості, серед яких нежитлові приміщення та квартири чи не по всій Україні, понад 50 рахунків у банках, 16 автомобілів (старенькі «Славути» і «Волги»), 10 друкованих засобів масової інформації і дві торговельні марки.

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Теги: Міністерство юстиції партії

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