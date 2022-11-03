Фінансування українських партій може збільшитись: комітет ухвалив відповідне рішення

Рада хоче наступного року збільшити фінансування партій на півмільярда гривень

У Верховній Раді хочуть збільшити фінансування політичних партій у 2023 році на 519,4 млн грн. Про це написав у своєму Телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

Таке рішення, як повідомив нардеп, було ухвалено у фінансовому комітеті парламенту.

Також комітет пропонує збільшити фінансування:

телеканалу «Рада» та газети «Голос України» на 120 млн грн;

антикорупційних органів (САП – майже на 63 млн грн, НАЗК – на 16,4 млн грн);

заходів щодо приватизації держмайна – на 38,5 млн грн;

розвиток фізкультури та спорту – на 10 млн грн;

витрати для секретаріату омбудсмена – на 116 млн грн.

Раніше повідомлялось, що на парламентський канал «Рада» очікує велике скорочення.

Також відзначимо, що до Верховної Ради вже передано проєкт бюджету на наступний рік.