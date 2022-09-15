Найбагатші серед заборонених: Мін’юст повідомив, яке майно мають вилучити у Компартії

Комуністична партія України має рахунки у банках і 60 об’єктів нерухомості

Поки найбагатшою серед заборонених в Україні політичних партій вважається Комуністична партія. У послідовників Леніна налічується 60 об’єктів нерухомості, серед яких нежитлові приміщення та квартири чи не по всій Україні, понад 50 рахунків у банках, 16 автомобілів (старенькі «Славути» і «Волги»), 10 друкованих засобів масової інформації і дві торговельні марки. Таку інформацію «Главком» отримав від Міністерства юстиції у відповідь на свій запит.

(для перегляду – натисніть на документ)

Аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко у коментарі «Главкому» зазначив, що значна кількість майна Комуністичної партії – на окупованих територіях.

«КПУ є найбільшим власником нерухомого майна серед всіх українських партій, у тому числі серед тих, які влітку заборонили. Але треба розуміти, що ледь не половина цього майна – на окупованих територіях. І хоч воно формально буде переведено у власність держави, розпорядитися ним буде нереально до деокупації. Наприклад, у Криму КПУ має 12 об’єктів нерухомості», – зауважив експерт.

Зазначимо, що лідеру українських комуністів Петру Симоненку також загрожує конфіскація майна. Це передбачає стаття 109 Кримінального кодексу («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»), за якою на нього у 2014 році було відкрите кримінальне провадження. Тоді Симоненко зі стін парламенту висловив підтримку проросійським активістам на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Також відомо, що кримінальна справа Симоненка лягла в основу судового рішення про заборону Компартії, яке цього року виніс львівський суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій. Як розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Кабінет міністрів 12 серпня затвердив постанову про порядок переходу у власність держави майна, коштів та активів, заборонених судом політичних партій. Щоб уникнути відчуження майна, суди за клопотанням Мін’юсту, завчасно наклали арешти.

Також відомо, що восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив усі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських партій. Водночас деякі з заборонених політсил вже подали апеляцію. Згідно з рішенням суду, все майно, кошти та інші активи цих партій конфіскуються на користь держави. Йдеться про десятки об'єктів нерухомого майна та автомобілів.