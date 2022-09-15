Головна Країна Політика
search button user button menu button

Найбагатші серед заборонених: Мін’юст повідомив, яке майно мають вилучити у Компартії

Надія Клочко
glavcom.ua
Найбагатші серед заборонених: Мін’юст повідомив, яке майно мають вилучити у Компартії
Суд заборонив Комуністичну партію України влітку цього року
фото з відкритих джерел

Комуністична партія України має рахунки у банках і 60 об’єктів нерухомості

Поки найбагатшою серед заборонених в Україні політичних партій вважається Комуністична партія. У послідовників Леніна налічується 60 об’єктів нерухомості, серед яких нежитлові приміщення та квартири чи не по всій Україні, понад 50 рахунків у банках, 16 автомобілів (старенькі «Славути» і «Волги»), 10 друкованих засобів масової інформації і дві торговельні марки. Таку інформацію «Главком» отримав від Міністерства юстиції у відповідь на свій запит.

(для перегляду – натисніть на документ)

Аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко у коментарі «Главкому» зазначив, що значна кількість майна Комуністичної партії – на окупованих територіях.

«КПУ є найбільшим власником нерухомого майна серед всіх українських партій, у тому числі серед тих, які влітку заборонили. Але треба розуміти, що ледь не половина цього майна – на окупованих територіях. І хоч воно формально буде переведено у власність держави, розпорядитися ним буде нереально до деокупації. Наприклад, у Криму КПУ має 12 об’єктів нерухомості», – зауважив експерт.

Зазначимо, що лідеру українських комуністів Петру Симоненку також загрожує конфіскація майна. Це передбачає стаття 109 Кримінального кодексу («Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»), за якою на нього у 2014 році було відкрите кримінальне провадження. Тоді Симоненко зі стін парламенту висловив підтримку проросійським активістам на Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Також відомо, що кримінальна справа Симоненка лягла в основу судового рішення про заборону Компартії, яке цього року виніс львівський суд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, після якого у власність держави переходитиме майно, кошти та активи, заборонених судом політичних партій. Як розповіла заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Кабінет міністрів 12 серпня затвердив постанову про порядок переходу у власність держави майна, коштів та активів, заборонених судом політичних партій. Щоб уникнути відчуження майна, суди за клопотанням Мін’юсту, завчасно наклали арешти. 

Також відомо, що восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив усі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських партій. Водночас деякі з заборонених політсил вже подали апеляцію. Згідно з рішенням суду, все майно, кошти та інші активи цих партій конфіскуються на користь держави. Йдеться про десятки об'єктів нерухомого майна та автомобілів

Читайте також: Куркулі з червоним прапором. Що перепаде державі від проросійських партій
Теги: Петро Симоненко партії

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада заборонила діяльність проросійських партій. Як голосували нардепи
Рада заборонила діяльність проросійських партій. Як голосували нардепи
3 травня, 14:54
На засідання суду не допустили журналістів
Заборона партій: суд ухвалив рішення щодо «Опозиційного блоку»
8 червня, 17:23
У пул проросійських політсил, з якими судиться міністерство юстиції, входить 16 партій
Україна ухвалила механізм конфіскації майна пророрійських партій
15 серпня, 13:05

Політика

Найбагатші серед заборонених: Мін’юст повідомив, яке майно мають вилучити у Компартії
Найбагатші серед заборонених: Мін’юст повідомив, яке майно мають вилучити у Компартії
Зеленський після ДТП вперше з'явився на публіці
Зеленський після ДТП вперше з'явився на публіці
НАЗК анонсувало відновлення декларування партій
НАЗК анонсувало відновлення декларування партій
Міноборони пояснило, як каратимуть за витік таємної інформації
Міноборони пояснило, як каратимуть за витік таємної інформації
Зеленський нагородив орденом президентку Єврокомісії
Зеленський нагородив орденом президентку Єврокомісії
Голова Єврокомісії втретє за час війни прибула до Києва
Голова Єврокомісії втретє за час війни прибула до Києва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
515K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
227K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
197K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
96K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
76K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
46K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію

Новини

Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту