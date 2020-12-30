Малюська в костюмі Діда Мороза заявив, що рейдерство в Україні «практично щезло»

Малюська в костюмі Діда Мороза розповів про успіхи та провали Мін'юсту за 2020 рік

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Офіс протидії рейдерству «успішно виконує свою функцію по недопущенню протиправного захоплення об’єктів нерухомості та корпоративних прав».

Публікація з'явилася в Facebook міністра.

«Класичне рейдерство практично щезло, проте люди з поганими намірами нікуди не ділися», – написав він.

Малюська додав, що захоплення активів все ще трапляються, «проте в основному так, щоб не потрапити на радари Мін'юсту».

Міністр заявив, що рейдери почали часто використовувати підробку документів, яку реєстратори не можуть ідентифікувати, а Мін'юст – довести. Також рейдери часто роблять реєстраційні дії реєстраторами, які знаходяться під захистом забезпечувальних ухвал судів.

За словами глави відомства, «певний час популярним був злом реєстрів хакерами».

«Однак із запровадженням подвійної ідентифікації злами перестали бути привабливими для рейдерів», – написав Малюська.

Малюська також розповів, що активну фазу «Великого продажу в’язниць» у 2020 році почати не вдалося через бюрократичні перешкоди.

Також Малюська анонсував публікацію «Рейтингу в’язниць», відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури, будівництво нових слідчих ізоляторів та зміни в законодавстві, які мають змінити систему кримінальних покарань.

Серед досягнень 2020 року міністр назвав появу платних камер у СІЗО та скорочення мережі в’язниць.