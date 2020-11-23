В Україні з’явиться рейтинг в’язниць: для чого це потрібно

Систему розробили в Міністерстві юстиції разом із канадськими партнерами

В Україні з’явиться рейтинг усіх виправних колонії та СІЗО за оцінкою їх ефективності. Він має допомогти покращити управління установами.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, систему розробили разом з канадськими партнерами. Вона складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти в’язниць.

Це має допомогти міністерству регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності: фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови тримання, права людини, охорона здоров'я та державне підприємство.

Загалом система обраховує понад 350 ключових показників, переконує Малюська.

За словами міністра, чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли «щось трапляється» в окремих установах. Це призводить до прийняття «епізодичних» управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках.

У Мін’юсті впевнені, що нова система допоможе отримати всебічне уявлення про стан діяльності в’язниць, визначити пріоритети для їхніх працівників, встановити критерії для оцінки роботи, налагодити збір статистики, а також визначити, що і де потрібно міняти (зокрема і персонал).

Кінцевою метою таких змін Малюська називає налагодження роботи в'язниць, які мають робити суспільство безпечнішим.

«Рушійною силою ринкової економіки у приватному секторі є конкуренція. Конкуренція у публічному секторі такою силою не стає, допоки не з‘являється рейтинг. І ось він з‘явився», - написав міністр.

Раніше Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО.