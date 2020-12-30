«Карантинні» 8 тис. Пенсійний фонд перерахував понад 3 млрд грн. для виплат ФОПам

Одноразову допомогу отримають понад 405 тис. заявників

Пенсійний фонд України станом на сьогодні, 30 грудня, перерахував 3,2 млрд грн банкам для виплат 8 тисяч одноразової допомоги 405 195 заявникам. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними Пенсійного Фонду, 350 906 заявників уже отримали допомогу, а це понад 2,8 млрд грн.

«Як і обіцяли, усі ті люди, які подали заявку на програму до 21 грудня, вже сьогодні, тобто ще до Нового року, отримали гроші. А це більше 350 тисяч людей і понад 2,8 млрд грн. Ті ж заявники, які подавалися пізніше, отримають кошти вже в новому році», ─ зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він також пояснив, чому сума підтримки становить саме 8 тис. грн.

Враховувалось декілька ключових факторів: це середня заробітна плата по Україні – 11 900 грн та розрахунковий період локдауну – 2 тижні. «8 тис. грн – це адекватна сума компенсації. Враховуючи, що вона не оподатковується і це практично чистий дохід. Якщо підприємець, маленький ФОП, має 10 найманих працівників, то розмір виплат становитиме 88 тис. грн, тобто 10 працівників і сам ФОП матимуть по 8 тис. грн. Це достойна сума за 2 тижні простою. Січень в Україні традиційно є дуже спокійним, коли багато людей не працює, бере відпустки, тому ми вважаємо, що вплив на економіку буде мінімальний», - підкреслив Петрашко.

Станом на сьогодні (16:00) на отримання одноразової матеріальної допомоги у сумі 8 тис. подано 459 221 заява.

Як повідомлялося 29 грудня, майже 430 тис. українців подали заяви на отримання допомоги.

22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину.



