Медведєв розповів Медведчуку і Бойку, який газовий контракт Україна повинна підписати з Росією



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Українських опозиціонерів зустрічали не в уряді, а в офісі партії Путіна Фото: сайт уряду РФ

Лідери «Опоплатформи» продовжують їздити до Росії, сподіваючись підняти свої рейтинги перед виборами в Україні

Прем’єр Росії Дмитро Медвєдєв в черговий раз зустрівся з Віктором Медведчуком. Цього разу разом з кумом Путіна до Москви крім Юрія Бойка прилетіли його однопартійці Вадим Рабинович і Тарас Козак.

Зустріч російського прем’єра з кандидатами в народні депутати України відбулась в офісі «Єдиної Росії».

Юрій Бойко заявив Медведєву про готовність в серпні, тобто після парламентських виборів, підписати контракт про закупівлю газу в Росії. А Віктор Медведчук попросив Медведєва скасувати санкції для українських підприємств.

Медвєдєв озвучив варіанти газового договору між РФ та Україною, в яких зацікавлена Росія. Перший – це продовжити існуючий контракт після 2019 року, другий – створення консорціуму з управління української ГТС.

Ідею газового консорціуму в цьому році почали обговорювати ще під час першої поїздки Медведчука та Бойка до Москви у березні 2019, перед першим туром голосування на президентських виборах (тоді Бойко зайняв четверте місце з 11,67% підтримки).

На початку червня Медведчук і Бойко в Росії обговорювали прямі поставки газу із РФ в Україну.

Сьогодні Тарас Козак під час зустрічі повідомив, що українсько-російський телеміст, який скасували на NewsOne, усе-таки відбудеться у п'ятницю, але тільки на каналі «Росія-1».

Нагадаємо, після першої поїздки Медведчука в Росію у «Нафтогазі України» заявили, що запропонована Росією «знижка» на газ в 25% – це «несерйозно», оскільки Медведчук говорив про постачання газу за ціною $240–260 за 1 тис. кубометрів, а «Нафтогаз» купував на відкритих торгах у березні за ціною $226.