Війна України і Росії триватиме, навіть якщо президентом України став би Бойко

Юрій Бойко

Тим часом, народ хоче миру. Політики, замість того, щоб чесно сказати, що мир може бут лише на умовах капітуляції, впарюють надію на те, що мир може бути досягнутий

Ця війна надовго. Це сумна реальність. Вона триватиме і відволікатиме ресурси.

Вона не закінчилася б навіть, якби презом став апологет руцкого міра колишній риг Бойко. Відверто здати країну йому не дали б. Він мусив би з цим рахуватися.

Просто відбувалася повзуче гниття з імітацією пошуку миру і воєнними сутичками. Правда, за певних обставин Путін міг би почати широкомасштабні дії. За наявності при владі саме Бойка це завершилося б катастрофою.

Тим часом, народ хоче миру. Політики, замість того, щоб чесно сказати, що мир може бут лише на умовах капітуляції, впарюють надію на те, що мир може бути досягнутий.

Оця брехлива постановка питання створює в голові у народу шизофренію, розпорошує його увагу і сили. А також породжує розчарування, коли вкотре миру не досягнуто. В кінцевому підсумку це деморалізує значні маси населення.

Джерело: блог Юрія Луканова

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