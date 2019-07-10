Українсько-російський «телеміст» проведуть на «России1» 12 липня, - Козак



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Власник каналу NewsOne Тарас Козак

Дату проведення телемосту озвучив власник каналу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Москві

Член політради партії «Опозиційна платформа - За життя», депутат Верховної Ради Тарас Козак заявив, що українсько-російський телеміст відбудеться у п'ятницю.

«Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні», - сказав власник каналу NewsOne Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у середу в Москві.

Окрім цього Нацрада вирішила призначити перевірку ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі.

Як повідомлялось, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00. Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

Зазначимо, Нацрада з питань телебачення створить робочу групу, щоб протидіяти антиукраїнській діяльності ЗМІ. Нацрада вирішила нагадати телеканалам і провайдерам про незаконність створення спільних програм з телеканалами, трансляція яких заборонена в Україні.

«Звернутися до ліцензіатів, телеорганізацій та провайдерів програмної послуги щодо необхідності дотримання у своїй діяльності вимог чинного законодавства України. Ідеться про закон щодо санкцій та указ президента, яким затверджений перелік осіб, щодо яких застосовані такі санкції. Тому що при створенні програм кожен телемовник повинен перевіряти... при створенні спільних програм», - зачитала перший пункт рішення заступник голови Нацради Уляна Фіщук.

Наступний пункт передбачає створення робочої групи, до якої за згодою залучити СБУ, РНБО, НАБУ, НАЗК «з метою протидії антиукраїнській діяльності».

Також Нацрада звернеться до Верховної Ради про внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення. «Щоб в умовах війни Нацрада мала більш широкі повноваження в запобіганні антиукраїнській діяльності», - пояснила Фіщук.

Окрім цього Нацрада вирішила призначити перевірку ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) через зафіксований контент в ефірі, що має ознаки мови ворожнечі

Джерело: Інтерфакс-Україна