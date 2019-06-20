Бойко пояснив, чому Медведчук постійно возить його до Москви



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Лідери «партії реваншу» перед виборами піаряться на темі «Росія нам допоможе знизити тарифи»

Співголова «Опозиційної платформи - За життя» Юрій Бойко розповів, навіщо приїжджав до Росії разом з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

За його словами, метою його поїздки було питання про зниження завищених комунальних тарифів для жителів України.

Бойко пояснив, що він двічі відвідав Росію для того, щоб з'ясувати чи можна знизити тарифи.

Він підкреслив, що зниження тарифів в два рази є можливим.

Нагадаємо, через попередній політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.

Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.

Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.

Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.

В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру» з Росією.

Проти Медведчука також розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції.

Юрій Бойко – народний депутат від Опозиційного блоку, захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання «Опозиційна платформа – За життя».

Нагадаємо, партія «Опозиційна платформа - За життя» провела свій з'їзд у четвер, 6 червня, в Києві. Журналістів на з'їзд не запрошували.

Згодом у мережі Facebook з’явився список 35 кандидатів в депутати від «Опозиційної платформи - За життя». В першу п’ятірку очікувано увійшлипартійні лідери – Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська та Сергій Льовочкін.

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Джерело: РИА Новости