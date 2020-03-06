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    Політика

    Мендель похвалилась, що завтра вийде обкладинка з Зеленським

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    За словами Юлії Мендель, на обкладинці, &laquo;звісно, буде тільки президент&raquo; - Мендель похвалилась, що завтра вийде обкладинка з Зеленським
    За словами Юлії Мендель, на обкладинці, «звісно, буде тільки президент»

    7 березня вийде номер «одного з найвідоміших європейських журналів» з президентом України на обкладинці

    Речниця президента України Юлія Мендель анонсувала вихід чергового номеру «одного з найвідоміших європейських журналів» з Володимиром Зеленським на обкладинці.

    Про це Мендель написала ввечері 6 березня у Facebook.

    «Завтра у президента Володимира Зеленськиого обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів», - написала вона.

    Також Мендель опублікувала тизер до номеру.

    «Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент», - додала прессекретарка глави держави.

    До слова, Зеленський відреагував на зближення президента Франції Еммануеля Макрона з Росією: ви не можете грати на два фронти.

    Також Зеленський заявив, що у Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі

    ЗМІ політика Володимир Зеленський президент журналіст Юлія Мендель
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