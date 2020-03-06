Мендель похвалилась, що завтра вийде обкладинка з Зеленським



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За словами Юлії Мендель, на обкладинці, «звісно, буде тільки президент»

7 березня вийде номер «одного з найвідоміших європейських журналів» з президентом України на обкладинці

Речниця президента України Юлія Мендель анонсувала вихід чергового номеру «одного з найвідоміших європейських журналів» з Володимиром Зеленським на обкладинці.

Про це Мендель написала ввечері 6 березня у Facebook.

«Завтра у президента Володимира Зеленськиого обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів», - написала вона.

Також Мендель опублікувала тизер до номеру.

«Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент», - додала прессекретарка глави держави.

До слова, Зеленський відреагував на зближення президента Франції Еммануеля Макрона з Росією: ви не можете грати на два фронти.

Також Зеленський заявив, що у Володимира Путіна є рік для того, щоб покласти кінець війні на Донбасі