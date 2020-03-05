«Слуги народу» викликали наступника Дубілета «на килим» за критичні дописи в соцмережі



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Олег Немчінов вже покаявся у соцмережах за свої дописи

Під час виборчої кампанії 2019 року Немчінов різко критикував Зеленського, – Качура

Міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, що змінив на посаді Дубілета, «Слуги» викликали «на килим» за дописи в соцмережі. Про це повідомив нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура у Telegram.

Качура зазначив, що під час виборчої кампанії 2019 року Немчінов різко критикував нинішнього президента України Володимира Зеленського, пізніше він брав участь у праймеріз до виборчого списку партії «Європейська солідарність».

Зокрема, «Обозреватель» опублікував кілька скріншотів сторінки Немчінова у Facebook. Так, у лютому 2019-го чиновник перепостив запис, в якому Зеленського називали «кумиром бидла», а також супроводжував хештег #слугакремля відео гумористичного номера за участю Зеленського.

Також користувачі соцмереж зазначили, що новий міністр без портфеля брав участь у передвиборах до парламентського списку «Європейської солідарності».

Після публікацій в ЗМІ Немчінов написав, «шкодує, що постив неправду про «Слугу народу» і Зеленського». «Всі факти про Зеленський були поширені з недостовірних джерел. Коли я познайомився з Зеленським особисто – змінив кардинально думку», - стверджує новообраний міністр.

«Я дякую прем'єр-міністру за пропозицію стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував в 2019 році!» - додав Немчінов.

Як повідомлялося, 4 березня цього року Верховна Рада призначила новий уряд.

«Слуги народу» ще не визначилися з чотирма міністрами.

У Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.