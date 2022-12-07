Звинуватив Банкову в тиску. Мер Чернігова відреагував на відсторонення від посади

Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення

Мер Чернігова Владислав Атрошенко відреагував на рішення Яворівського районного суду міста Львів позбавити його права обіймати посаду міського голови протягом року. Відповідне звернення він опублікував у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я залишаюся. Я нікуди не йду», – заявив Атрошенко.

За його словами, він обов’язково подаватиме апеляцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення», – додав Чернігівський міський голова.

Також Атрошенко звинуватив представників Офісу президента у тиску на суд щодо рішення про його відсторонення, він буде оскаржувати його в апеляційній інстанції.

«Вельмишановний пане президенте! Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску та вказівок згори прийняв рішення відсторонити міського голову Чернігова від займаної посади терміном на 1 рік? Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України», – зауважив він.

Мер Чернігова зазначив, що в країні йде війна – і «місцеве самоврядування стало ще одним фронтом», який захищає сім’ї українців вдома, відбудовує міста і забезпечує їх життєдіяльність.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пане президенте, якось Ви сказали, що найбільшою помилкою України було безпечне ставлення до Росії. Гіршою помилкою може бути лише зневажливе ставлення до народу України. Журнал Time назвав вас та «дух України» людиною року за те, що спонукаєте людей і народи об'єднатися для захисту свободи, за нагадування світові про тендітність демократії. Україна протистоїть зовнішньому ворогу в його спробах знищити нашу свободу. У Ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію», – додав міський голова Чернігова.

Нагадаємо, у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів.

У ДБР кажуть: виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин. В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як повідомлялося, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Тоді зі слів Атрошенка стало відомо, що він пов’язує цю ситуацію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента. мовляв, «конфлікт старався розвинути голова Чернігівської ОВА Чаус... Це ознаки телефонного права та митний кордон», сказав тоді Атрошенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

7 грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік.